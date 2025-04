Archiviato il terzo ko in una settimana come non capitava da secoli (peraltro senza segnare alcun gol), l'Inter sposta l'attenzione sul match di Barcellona di mercoledì.

In tal senso, occhi sui francesi Pavard e Thuram. Il difensore ieri ha dovuto lasciare il campo per una distorsione alla caviglia sinistra: al suo posto è entrato Bisseck e - secondo il Corsport - non è stata la stessa cosa. "Il punto sulla condizione della caviglia del difensore verrà fatto oggi alla Pinetina. L’auspicio è che l’articolazione non si sia gonfiata e che, in ogni caso, abbia sufficientemente tenuta. Il resto dipenderà dal dolore. L’incertezza, peraltro, avvolge anche le condizioni di Thuram. L’affaticamento non è ancora smaltito del tutto, non è da escludere che l’attaccante venga convocato per Barcellona per poi andare in panchina ma in concreto non sembra disponibile. Con le sue caratteristiche Thuram sarebbe ideale per creare difficoltà alla difesa catalana. Tutto da vedere, però, se sarà in grado di riuscirci".