Anche il Corriere dello Sport concorda con le ultime indiscrezioni di formazione: nell'attacco dell'Inter a Verona, al fianco di Thuram, potrebbe esserci davvero la sorpresa Correa dal primo minuto. Ieri il Tucu è stato provato per tutta la durata dell’allenamento al fianco del francese, anche perché è l'unico attaccante della rosa che durante tutta la sosta è rimasto a lavorare ad Appiano.

A centrocampo, invece, Asllani è il favorito in regia vista l'assenza di Calhanoglu, rimasto a Milano con l'obiettivo di recuperare al 100% in vista del Lipsia. In difesa Bisseck parte in vantaggio su Pavard, mentre sulla fascia sinistra Carlos Augusto sembra in pole su Dimarco.