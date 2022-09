Domani spazio a Edin Dzeko , capopopolo interista nel sussulto nel derby che per poco non ha portato alla rimonta clamorosa. "Nel derby ha firmato la sua prima prodezza stagionale, ma, grazie ad un assist e attraverso un tiro respinto, ha messo Correa nelle condizioni di segnare le sue due reti. Domani sera, l’ex-Roma tornerà a far coppia con Lautaro: un tandem probabilmente non perfettamente sintonizzato, ma capace comunque di trovare il modo di funzionare", riferisce il Corriere dello Sport .

Dzeko era partito forte anche nella passata stagione, calando poi nella seconda parte soprattutto a causa dello sforzo profuso per sopperire alle assenze in attacco di inizio campionato (in particolare Correa). E ora la sua esperienza in Champions farà comodo: 25 centri in 62 apparizioni. "E di sicuro lui non tremerà di fronte al Bayern, che in carriera ha già affrontato 13 volte, 5 delle quali proprio nella massima competizione continentale, con il Manchester City. I suoi 4 gol ai bavaresi, però, sono arrivati tutti in Bundesliga, quando indossava la maglia del Wolfsburg", ricorda il Corsport.