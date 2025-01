Eccola la grande occasione per Mehdi Taremi, catapultato nel ruolo di titolare a fianco di Lautaro per via del fastidio muscolare che ha colpito Thuram nella semifinale con l'Atalanta.

L'iraniano oggi sarà in campo dal 1' contro il Milan del suo vecchio allenatore al Porto, Sergio Conceiçao. Proprio Conceiçao - come ricorda il Corsport -, in un'intervista del maggio 2024, rivelava questo sul rapporto con Taremi: "Mi ha davvero innervosito in questi quattro anni, soprattutto in allenamento. Ha un modo di lavorare che è molto suo. È molto professionale, ma a volte un po' rilassato. Mi ha ferito molto, ha preso molte cose sul serio. Ma sono riuscito a tirare fuori il meglio da Taremi, anche in una situazione non facile". E stasera torneranno ad incrociarsi in campo.