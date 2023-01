"A tradire, lasciando i compagni in 10, è stato proprio Skriniar. Già ammonito, ha alzato il piede ad altezza testa di Caputo - colpito in precedenza da Mkhitaryan, che però aveva preso prima la palla - e si è visto sventolare inevitabilmente il secondo giallo". Lo scrive il Corriere dello Sport, commettendo l'errore comune che si legge da ieri sera: anche Skriniar prende prima il pallone (e poi la spalla, non la testa di Caputo). Ma tant'è.