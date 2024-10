Terminata la sosta (quasi), l'Inter torna a tuffarsi in un calendario parecchio fitto e colmo di partite clou. Roma, Young Boys e Juve in una settimana di fuoco, come sottolinea il Corriere dello Sport. E non finirà qui, perché poi i nerazzurri saranno attesi dal turno infrasettimanale con l'Empoli, poi Venezia, Arsenal e Napoli prima della nuova pausa nazionali di metà novembre.

Proprio per questo motivo, Inzaghi ricorrerà ancora in maniera abbondante al turnover. Tra Roma e Young Boys - secondo il quotidiano romano - non sarebbe una sorpresa se la formazione titolare venisse rivoluzionata: un po’ come accaduto nel trittico precedente, quello con Udinese, Stella Rossa e Torino. Vero che ogni partita di Champions nasconde insidie, ma lo Young Boys è ultimo nel campionato svizzero, in Europa ha rimediato 2 sconfitte in 2 gare, con 8 gol incassati e 0 segnati, tanto che la settimana scorsa è stato esonerato Rahmen, per affidare, ad interim, la panchina a Magnin, tecnico della formazione Under 21. E allora i titolarissimi dovrebbero giocare in campionato. Ma la rosa è ampia e con scelte tutte di qualità anche grazie ai rientri di Barella e Buchanan.