L'obiettivo grosso è lo scudetto e per quello serve un ulteriore sforzo. Ma ci sono anche tanti record collaterali che l'Inter di Inzaghi può ancora raggiungere.

Come sottolinea il Corsport, ad esempio, ce n'è uno che il tecnico potrebbe centrare a livello personale: i punti in carriera. Finora il massimo sono stati gli 84 di due anni fa, quando non bastarono per il tricolore (il Milan ne fece 86). Ecco: ora l'Inter è a 76 con ancora 27 in ballo nelle ultime 9 gare. La prossima a Pasquetta contro l’Empoli sarà la numero 150 sulla panchina dell’Inter, da sommare alle 251 inanellate ai tempi della Lazio.

L’allenatore classe 1976 è all’ottava stagione della carriera e per ben 6 volte si è spinto fino a quota 70 oppure oltre. Per la prima volta in assoluto potrebbe toccare quota 90, anche se con 27 punti ancora a disposizione le possibilità sono piuttosto variegate.

Secondo il CdS, al rientro dalle nazionali, Inzaghi inizierà a lavorare anche su rotazioni più profonde: i finali in apnea con Atletico e Napoli suggeriscono una differente gestione delle energie di tutta la rosa. In primis si candidano Buchanan e il trio dei giovani promettenti, come Frattesi, Bisseck e Asllani.