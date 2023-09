Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi "ha preferito tenere i fari spenti" a proposito della candidatura forte che l'Inter si è guadagnata in ottica scudetto con le prime cinque vittorie in campionato: "L’Inter non deve lanciare messaggi al campionato e neppure fare tabelle. Siamo partiti bene, ma tutto può cambiare velocemente. Rimaniamo con questa concentrazione, dobbiamo stare molto attenti", ha spiegato il tecnico piacentino a DAZN a margine dell'1-0 nerazzurro di Empoli.

"Le partite si chiudono per non arrivare in fondo con il risultato in bilico. Ne parleremo", ha poi aggiunto Inzaghi mandando un monito al gruppo.