L'Inter e gli scontri diretti: un rapporto improvvisamente difficile. Non era mai capitato con Inzaghi, che al contrario aveva fatto delle sfide alle dirette rivali il fiore all'occhiello della sua gestione nerazzurra.

Per tornare a un successo in questa stagione - sottolinea il Corriere dello Sport - bisogna tornare al 4-0 all'Atalanta di fine agosto (ma ci sarebbe anche l'1-0 dell'Olimpico con la Roma). Poi ko nel derby e pareggi con Juve e Napoli, sempre a San Siro. Domani si riparte con la Fiorentina al Franchi contro una squadra super lanciata. E anche contro i viola per la squadra di Inzaghi ci sarà il dettaglio non indifferente di doversi presentare a uno scontro diretto subito dopo un impegno di Champions League. "A eccezione proprio della sfida con l’Atalanta, quando le sfide europee non avevano ancora preso il via, è puntualmente capitato fin qui in tutte le altre occasioni e questo aspetto nelle scorse settimane era stato evidenziato davanti ai microfoni anche dallo stesso tecnico piacentino - ricorda il Corsport -. Prima del derby con il Milan c’era stata la trasferta di Manchester, il Napoli è arrivato dopo la partita contro l’Arsenal e addirittura la trasferta nella tana dello Young Boys si era inserita in mezzo alle sfide con Roma e Juve. Domani c’è la gara di Firenze a quattro giorni dal successo sul Lipsia a San Siro e uno scenario simile si ripeterà anche a dicembre, quando lo scontro ad alta quota di Roma con la Lazio sarà preceduto dalla trasferta in Germania con il Bayer Leverkusen".