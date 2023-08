"La virata dell’Inter su Gianluca Scamacca va incontro ai desideri di Inzaghi: c’è un’offerta per l’attaccante del West Ham che un anno fa lasciava il campionato italiano e ha tutti i requisiti necessari se si tratta di diventare nerazzurro. Proposta da 25 milioni di euro recapitata a Londra, l’accelerata può modificare bruscamente la situazione del prossimo attacco". Lo conferma anche il Corriere dello Sport, che fino a ieri dava l'ex Sassuolo molto più sulla strada verso la Roma. Il sorpasso dell'Inter, invece, è nei fatti e ora a Mourinho non resta che Morata, sedotto e abbandonato proprio da Marotta.

"Ora la dirigenza interista spinge forte per Scamacca, con l’idea di un acquisto a titolo definitivo: se per il primo nome del reparto offensivo arrivato in questo mercato – Thuram – l’Inter ha superato la concorrenza di un'altra italiana, il Milan, stavolta è la Roma a doversi fare da parte. Nella Capitale si sono fermati al prestito con obbligo di riscatto, senza andare oltre. Da Milano parte invece un assalto più consistente per Scamacca, che ha segnato tre gol nell’ultima Premier e vinto la Conference League andando cinque volte a segno col West Ham. Queste possono essere le ore decisive per mettere a punto il secondo colpo nell’attacco interista", sancisce il quotidiano romano. E Balogun? Con Scamacca in nerazzurro, tutto dipende da Correa.