Tutto fatto per il ritorno di Martin Satriano in Francia, al Brest, club nel quale ha ben figurato nella passata stagione.

Come riferisce il Corriere dello Sport, le società hanno trovato l'accordo per una cessione a titolo definitivo per 6 milioni di euro più bonus. Manca, però, ancora il sì dell'attaccante uruguaiano, protagonista nella cavalcata verso il piazzamento Champions: lui immaginava di poter compiere un passo in più, ma in viale Liberazione si augurano che, nel giro di qualche giorno, l’affare si sblocchi.