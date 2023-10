Nella giornata di ieri Chris Smalling ha ripreso ad allenarsi a Trigoria dopo 50 giorni di stop per infortunio. Una buona notizia per la Roma e per José Mourinho: il difensore inglese, stando quanto risulta al Corriere dello Sport, sarà pronto probabilmente per giocare titolare domenica 29 contro l'Inter, bog match della prossima giornata di Serie A.