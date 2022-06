La preparazione come la scorsa stagione sarà svolta alla Pinetina ed è già stata fissata la prima uscita: come informa il Corriere dello Sport, escludendo eventuali partitelle in famiglia ad Appiano Gentile, il primo vero testa della nuova Inter sarà a Lugano, con ogni probabilità sabato 16 luglio. Poi nessuna tournée in Usa o Cina, ma amichevoli in giro per l'Europa.