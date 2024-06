Il blitz dell'agente Branchini in sede nerazzurra, ieri, era legato solo a questioni burocratiche e non al mercato. Questo quanto spiega oggi il Corriere dello Sport.

In particolare, resta d'attualità il rinnovo di Simone Inzaghi. Stando a quanto riferisce sempre il quotidiano romano, il discorso dovrebbe essere ripreso per il fine settimana, considerando che sia il tecnico nerazzurro sia il suo agente Tinti sono a Formentera per il matrimonio del fratello Filippo.