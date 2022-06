Il Paris Saint-Germain vuole Skriniar e lo conferma anche il Corriere dello Sport, che però parla di 60-70 milioni per il cartellino dello slovacco. L'addio di un pezzo pregiato - secondo il quotidiano - appare scontato. "Occorre, però, considerare anche un’altra variabile: le intenzioni di Skriniar. Come Lautaro e Bastoni, infatti, lo slovacco ha ripetuto in più occasioni che il suo desiderio è quello di restare", ricorda il CdS. Anche Bastoni si è blindato, sia in prima persona che attraverso le parole di ieri del suo agente Tinti. E intanto, sempre per la difesa, è stato da tempo bloccato Bremer. Per questo motivo il quotidiano romano non esclude un addio di Skriniar. E per la fascia sinistra resta nel mirino Cambiaso, con l'agente ieri in sede: occhio alla concorrenza del Siviglia.