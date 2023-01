Secondo il Corriere dello Sport, ormai Skriniar dovrebbe restare a Milano fino a giugno e poi trasferirsi a Parigi a parametro zero. "Ma se, all’ultimo, il Psg, che ha messo nel mirino anche Zyech, dovesse farsi avanti con i famosi 20 milioni allora l’Inter come si comporterebbe? Direbbe di no? Probabilmente, la discriminante sarebbe comunque la possibilità di assicurarsi un sostituto. E allora non può essere trascurato il fatto che, nelle ultime ore, le attenzioni interiste si siano concentrate più su Demiral che sui nomi nuovi di Pavard (Bayern Monaco) e Mavropanos (Stoccarda)", spiega il quotidiano romano.