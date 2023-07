L'addio di André Onana dovrebbe finanziare la permanenza di Romelu Lukaku, ma il resto del ricavato per la sua cessione dovrà essere destinato all’acquisto di un nuovo portiere. "In prima fila - scrive il Corriere dello Sport -, c’è l’ucraino Trubin, ma lo Shakthar Donetsk tiene alta l’asticella, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Tra i candidati, come noto, c’è pure il georgiano Mamardashvili, per cui il Valencia ha fissato un prezzo di almeno 25 milioni. Nell’ipotesi di un numero uno giovane, da non escludere nemmeno il profilo di Carnesecchi, rientrato all’Atalanta".

Il giornale romano pone poi l'accento sul mancato saluto del club nerazzurro a Samir Handanovic, a differenza di quanto avvenuto ieri con gli altri svincolati: si tratta della conferma che per il capitano l’avventura nerazzurra potrebbe non essere terminata.