L'Inter scandaglia il mercato dei portieri alla ricerca di un estremo difensore da affiancare a Onana in vista della prossima stagione, quando probabilmente non ci sarà più Handanovic. Piaceva Sommer , ma su di lui si è fiondato il Bayern che dovrà fare a meno a lungo di Neuer. "Il mirino nerazzurro, però, ha “intercettato” anche Rossi del Boca Juniors e, soprattutto, Neto del Bournemouth. Anche per il primo potrebbe essere troppo tardi, visto che avrebbe già firmato un precontratto con il Flamengo - si legge sul Corriere dello Sport -.

Per il brasiliano, invece, il club di viale Liberazione ha, almeno per il momento, strada libera. Per chiudere, occhio anche a un’altra pista, anche se non conduce a uno svincolato. Cragno, però, trasferendosi al Monza, non si aspettava di fare da vice a Di Gregorio. Anche all’Inter farebbe panchina, ma ad un livello più alto".