Lautaro, Calhanoglu, Thuram e Acerbi: sono loro quattro i volti nerazzurri che - secondo il Corsport - si affacciano carichi e motivati al derby scudetto e fanno paura al Milan. Motivi diversi per questo poker nerazzurro per cercare di trionfare proprio davanti ai cugini.

L'analisi parte dal Toro, che è in un momento di appannamento in mezzo a una stagione quasi perfetta. Lui sa come far male al Milan e proprio nel derby vuole tornare a far gol. Poi c'è il grande ex Calhanoglu: inutile ricordare i cori di cattivo gusto a lui "dedicati" da ex compagni e tifosi il giorno del tricolore rossonero del 2022. Thuram, invece, per i rossoneri è un grande rimpianto di mercato: sembrava a un passo, poi la scelta nerazzurra. Infine, Acerbi: ex pure lui, sempre vincente nei derby da quando è interista (il ko dell'anno passato lo visse dalla panchina). Anche il centrale ha valide ragioni per fare un dispetto al Diavolo, tra un passato poco felice e qualche rivincita da prendersi.