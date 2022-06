Tra i nomi sulla lista per il nuovo attaccante del Torino c'è anche quello dell'interista Andrea Pinamonti, seguito anche da Monza, Salernitana e Fiorentina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i brianzoli neo promossi in Serie A sono anche sulle tracce di Joao Pedro del Cagliari, ma l'eventuale arrivo dell’italo-brasiliano non escluderebbe quello di Pinamonti "che si conferma uno dei preferiti del club di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi".