Onana in dubbio per influenza. Come riferisce il Corriere dello Sport, ieri il portiere camerunese ha accusato qualche linea di febbre e potrebbe lasciare il posto ad Handanovic, con lo sloveno già precettato per la finale di Coppa Italia. Riposano in tanti, anche Acerbi che aveva terminato il derby con grande stanchezza. "La novità più significativa è quella di Asllani davanti alla difesa. Un’occasione importante per l’albanese, che, nonostante i molti cambi tra una partita e l’altra, ha avuto meno opportunità di altri nerazzurri", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.

