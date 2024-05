Il primo obiettivo di Oaktree per l'Inter è la stabilità finanziaria e operativa, come ha sottolineato il fondo americano nel comunicato di insediamento. Un qualcosa raggiungibile anche grazie all'incremento dei ricavi commerciali, aumentando e ottenendo di più dagli sponsor, sfruttando magari proprio i nuovi canali che la stessa Oaktree potrebbe offrire. Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport.

Sul mercato, come detto, non sono previste correzioni di rotta: saldo sempre a zero e risorse per gli acquisti da ottenere dai ricavi per le cessioni.

Secondo il quotidiano romano, però, attenzione al monte ingaggi, considerato alto. Nello specifico, occhio alla situazione Lautaro: il focus, evidentemente, è soprattutto sui 12 milioni di euro richiesti dal Toro e che l’Inter non si può permettere. Il messaggio è già stato lanciato. Ma dal clan dell’argentino si continua ad insistere...