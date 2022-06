Oltre Asllani, classe 2002, anche il giovane 2000 Bellanova del Cagliari, gioiellino in orbita nerazzurra e destinato a vestire la maglia dell'Inter al netto dei dettagli da limare tra la domanda di Giulini di 10 milioni più bonus e l'offerta tra i 7 e gli 8 milioni. Anche se i rossoblù hanno necessità di cedere, non intendono svenderlo" si legge sul Corriere dello Sport, che spiega: " Nell'affare può rientrare il prestito di Casadei e forse quello di Franco Carboni" .

Spazio anche ad un'altra giovane promessa, altro giocatore classe 2000, sempre rossoblu ma questa volta del Genoa. Trattasi di Cambiaso, "un solo anno rimasto di contratto con i rossoblù: può essere acquistato e mandato a giocare altrove (in Serie A) per controllare un altro Under 21. Un affare in prospettiva dopo l'infortunio avuto a marzo".