"Il futuro di Samuele Mulattieri non sarà a Frosinone, dove l’attaccante dell’Inter ha vissuto un anno da protagonista assoluto in prestito, trascinando la squadra alla terza promozione in Serie A con i suoi gol. Il club nerazzurro ha mire diverse rispetto al giovane bomber e in questa ottica che potrebbe aprirsi la prospettiva del Sassuolo. La società neroverde ha dimostrato sempre grande lungimiranza nella scelta degli investimenti sui giovani". Lo rivela oggi il Corriere dello Sport.