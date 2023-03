La trattativa è sulla base di un biennale: l’inglese vuole lo stesso ingaggio percepito attualmente, la Roma è andata al ribasso ma è pronta ad avvicinarsi ai 3,8 milioni netti a stagione, magari aggiungendo qualche bonus facile. Un segnale di buona volontà da parte del club giallorosso che non vorrebbe togliere a Mourinho il suo miglior difensore per la prossima stagione. Al tempo stesso Smalling è confortato - così come Dybala e Matic - dalla volontà dello Special One di rimanere alla Roma, quindi convinto che la società continuerà ad avere le stesse ambizioni a prescindere da come andrà la corsa al quarto posto e il cammino in Europa League". Smalling, per diversi mesi, è stato accostato anche all'Inter come possibile arrivo a parametro zero in estate.