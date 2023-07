Morata per l'Inter? No, secondo il Corriere dello Sport l'attaccante spagnolo si è promesso a Mourinho. "Ancora prima dei soldi, dell’ingaggio, degli sponsor (è uomo Adidas come Mou e Paulo), Alvaro ha scelto la Roma, e a Trigoria tutti lo sanno, perché ha scelto l’amore che la città può dargli. Adesso la palla passa a Tiago Pinto e alla Roma che devono trovare l’accordo con l’Atletico Madrid. I prossimi giorni saranno decisivi.

Non per l’intesa con il giocatore, che di fatto c’è già: contratto fino al 2027 a 4,5 milioni netti più 0,5 di bonus a stagione - si legge -. Oggi o più probabilmente domani il gm portoghese avrà un contatto diretto con il club spagnolo e gli agenti dello stesso Morata per capire nei dettagli la fattibilità economica dell’operazione. Serve pazienza ma anche astuzia alla Roma, che non vuole farsi bruciare dall’Inter. La chiave potrebbe essere nel prestito oneroso con obbligo di riscatto praticamente certo ai 12 milioni che scatteranno quando l’Atletico depositerà il contratto rinnovato".