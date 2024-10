Arriva la conferma ufficiale dalla Fifa: per le federazioni nazionali impegnate al prossimo Mondiale per Club sarà concessa una finestra extra di mercato che andrà dall’1 al 10 giugno 2025.

Partendo dal fatto che le date di mercato tra diverse confederazioni (basti pensare a Europa e Sud America) non coincidono - come spiega il Corsport -, la Fifa intende ridurre il più possibile le differenti condizioni di partenza tra i club. Per questo motivo, le singole federazioni potranno aprire eccezionalmente una finestra extra di 10 giorni. Inter e Juve, ad esempio, potrebbero anticipare un acquisto estivo e usufruirne già negli Stati Uniti.

L’altra novità è che i club impegnati al Mondiale potranno modificare la lista dal 27 giugno al 3 luglio, a patto che nel rispettivo Paese ci sia una finestra standard di mercato aperta. Ad esempio, il 1° luglio un nuovo acquisto di Inter e Juve potrebbe firmare e andare al Mondiale. Un modo per sopperire all’indisponibilità dei calciatori con contratto in scadenza al 30 giugno.