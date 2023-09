Inzaghi vuole la fuga, ma secondo il Corsport ci sarà più di un cambio rispetto ad Empoli. "La certezza è il rientro di Dumfries sulla destra, mentre candidati ad un passaggio in panchina per riposare stavolta sembravano Mkhitaryan e Bastoni. Il dubbio più grande era in difesa, alla fine Inzaghi si è orientato a confermare Bastoni titolare con Acerbi al centro. Inzaghi spinge sull’attacco - confermato il tandem Lautaro-Thuram, Sanchez dovrà aspettare la Salernitana per la prima da titolare -, reduce da due gare in cui ha prodotto soltanto un gol con la Real Sociedad e uno con l’Empoli", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.