Nel mese appena iniziato Romelu Lukaku è pronto a sudare per recuperare la migliore forma fisica possibile in vista della ripresa del campionato di inizio gennaio. Anche il Corriere dello Sport conferma che il belga trascorrerà qualche giorno di vacanza, per poi tornare a disposizione di Inzaghi.

"Il tecnico nerazzurro, assieme al suo staff, studierà un programma specifico per permettergli di ritrovare la piena forma - si legge -. L’obiettivo è di avere un Big Rom con i serbatoi pieni e la brillantezza nelle gambe delle sue prime due stagioni nerazzurre già alla ripresa, in occasione del fondamentale scontro diretto con il Napoli. Ciò che gli manca di più è il ritmo di gioco. In quest’ottica, la differenza dovranno farla le tre amichevoli che l’Inter disputerà tra il 17 e il 29 dicembre. L’ultima, quella con il Sassuolo, sarà una sorta di tagliando per verificare se Big Rom potrà riprendere subito il suo posto al centro dell’attacco nerazzurro". Oltre alla brillantezza fisica, però, sarà necessario anche un recupero psicologico dopo il flop Mondiale.