Milan-Salernitana sarà una partita speciale per Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell'Inter ma ora in prestito in Campania. "Il ventunenne difensore della Salernitana è cresciuto nell’Inter, è tifoso interista fin da bambino e contro il Milan ha persino segnato con l’Under 17 - ricorda il Corriere dello Sport -. Lunedì sera sarà di nuovo il centrale di sinistra della difesa campana".