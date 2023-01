Dal 22 maggio, quando Stefano Pioli e Simone Inzaghi "erano a un millimetro dal diventare i nuovi reggenti della categoria profeti, specie eletta che si distingue dalla normalità lasciando un’impronta, uno stile, una griffe nella storia del calcio", sono successe talmente tante cose che questo derby di Riad, secondo il quotidiano romano, a mesi di distanza conta più per gli allenatori che per i club. "Chi vince continua la sua traversata del deserto, chi perde rischia di smarrirsi in una bufera di sabbia. Anche se poi sappiamo che in questo nuovo mondo eterodiretto dagli affari, per quanto ce la raccontiamo, alla fine conta solo arrivare tra le prime quattro. Con i soldi della Champions, tante chiacchiere se le porta il vento", si legge.