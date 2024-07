Ieri è iniziato il mercato, ma l'Inter ha anticipato di gran lunga i tempi con Zielinski e Taremi. Ma non finisce qui.

Come spiega il Corriere dello Sport, dopo l'ufficialità di Martinez dal Genoa, Marotta e Ausilio non molleranno nulla. La dirigenza nerazzurra apprezza parecchio Ndoye del Bologna e Gudmundsson del Genoa: per entrambi, però, le trattative non sono semplici. Ndoye è 'bloccato' dalla presenza in rosa di Dumfries, il cui contratto in scadenza tra un anno non lascia, comunque, molto scampo: o rinnovo o cessione per incassare il più possibile. La situazione è simile a quella riguardante l'islandese del Genoa: senza l'addio di Arnautovic, Gudmundsson non può essere acquistato.