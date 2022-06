Cinque affari chiusi e chiusi già entro giugno: non si può certo dire che fin qui il mercato dell'Inter non sia stato all'altezza, sia per tempi che per qualità dei colpi. Onana , Mkhitaryan , Asllani , Bellanova e Lukaku : cinque arrivi che fanno felice Inzaghi, con Marotta e Ausilio che hanno rispettato l'obiettivo di costruire la nuova rosa entro l'inizio della stagione.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, in pochi credevano a Marotta. "E invece, anche se proprio al completo non sarà, dal 6 luglio alla Pinetina il tecnico di Piacenza lavorerà con tanti elementi ai quali se ne aggiungeranno altri quando torneranno i reduci dagli impegni con le nazionali di giugno - si legge -. Può ringraziare il suo ad, il ds Ausilio e il vice ds Baccin che in questo caldo mese di giugno si sono messi alle spalle la delusione per lo scudetto sfumato all'ultima giornata e hanno "macinato" telefonate e idee con ancora più lucidità e determinazione".

Ora spazio alle cessioni, in primis quella di Skriniar sempre più verso il PSG. Anche il quotidiano romano conferma: Bremer più Milenkovic per sostituire lo slovacco e Ranocchia. Ci sarà anche da monetizzare le partenze di Pinamonti, Pirola e degli altri giocatori in esubero. "È questa l'ultima grande sfida degli uomini mercato nerazzurri, chiamati a chiudere la campagna trasferimenti con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni - si legge -. In questo caso non sono loro a dettare i tempi perché spetta al Psg o al Chelsea farsi avanti per avere lo slovacco, ma con il lavoro su Bremer e Milenkovic si sono già portati avanti e non saranno spiazzati se Milan saluterà Milano".