Insomma, Big Rom ha tutta l'intenzione di lasciare Londra dopo appena un anno, tornando a Milano e vestire il nerazzurro. Per farlo, ha promesso a Marotta di intervenire in prima persona per ottenere l'ok da parte dei Blues, una missione complicata sì, ma resa un po' più facile dall'accantonamento di Marina Granovskaia: il mercato dei Blues, in attesa dell'arrivo di un nuovo diesse (Berta?) sarà gestito direttamente da Tuchel. E tutti sanno come il feeling tra i due non sia mai sbocciato.

"E attenzione, non è indispensabile che la vicenda si concluda con un prestito entro il 30 giugno - sottolinea il Corsport -. Se ciò accadesse, Romelu potrebbe usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita e ci sarebbero sgravi fiscali importanti per l'Inter. Se però l'ex numero 9 ottenesse il prestito gratuito a luglio o ad agosto, in viale della Liberazione lo accoglierebbero comunque a braccia aperte. Il suo ingaggio lordo risulterebbe maggiore di 3-4 milioni, ma l'ostacolo non sarebbe insormontabile. Almeno paragonato al salto di qualità che la squadra sarebbe con un centravanti capace in due stagioni a Milano di firmare 64 reti". Il piano di Lukaku per convincere il Chelsea è fatto: il belga sottolineerà che, mandandolo 12 mesi all'Inter, i Blues risparmierebbero l'ingaggio da 12 milioni netti più 3 di bonus.