"Nonostante fosse al telefono con Nainggolan, in questi giorni a Milano, Romelu Lukaku ha posato per alcuni selfie con i fan e, quando gli è stato chiesto come stesse, ha tranquillizzato tutti: «Sto bene». Big Rom ha corso a parte sul campo". Anche il Corriere dello Sport conferma: il belga si avvicina a grandi passi al ritorno in campo. Al contrario, si ferma Cordaz per una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: arrivederci a gennaio? Per Calhanoglu, invece, lavoro differenziato in palestra: anche il turco spera di esserci contro la Roma.