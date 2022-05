Anche il Corriere dello Sport conferma: oggi appuntamento a Milano tra l'Inter e Sebastien Ledure, il legale di fiducia di Romelu Lukaku . Tema: il ritorno in nerazzurro del belga. "L'avvocato non farà altro che confermare le intenzioni del suo assistito. Ovvero di lasciare a tutti i costi il Chelsea, considerando non più recuperabile il rapporto con Tuchel, che, peraltro, pensa la stessa cosa... Lukaku ha capito di aver commesso un errore, forzando la sua uscita la scorsa estate. Così ora ha già fatto sapere di essere pronto a tagliarsi l’ingaggio fino a rientrare nei parametri nerazzurri", si legge sul quotidiano romano.

Dopo aver intavolato l'accordo per il nuovo contratto a Milano, toccherà a Big Rom andare dal Chelsea e trovare una soluzione per la sua uscita, perché Marotta non ha alcune intenzione di fare il 'lavoro sporco' con il club londinese, che peraltro è in piena nuova era dopo l'addio di Abramovich. Solo con un prestito, evidentemente, Lukaku potrebbe tornare a vestire la maglia interista. "Da viale Liberazione, al massimo, potrà essere studiata una formula “creativa”: quindi, un prestito sì annuale (non essendo più consentiti quelli biennali), per poi stipularne un altro nel 2023, così da arrivare nel 2024 per ragionare su un eventuale acquisto definitivo", spiega il Corsport.

Un affare da chiudere in fretta, entro giugno: solo così Lukaku, che ha mantenuto la residenza fiscale in Italia, potrebbe ottenere i benefici del Decreto Crescita e far risparmiare all'Inter circa 4 milioni di euro considerando lo stipendio previsto da 7 milioni netti (la metà di quanto oggi percepisce al Chelsea, ossia 12 più 3 di bonus).