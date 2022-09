"Romelu Lukaku ha giocato d'anticipo e ieri si è presentato alla Pinetina per allenarsi. I compagni non convocati dalle nazionali si ritroveranno solo oggi pomeriggio, mentre lui e Calhanoglu hanno già sudato al centro tecnico di Appiano Gentile dove il turco aveva lavorato addirittura lunedì. Una buona notizia per il popolo interista: Big Rom ha grande voglia di tornare ad aiutare la squadra e lo ha confermato postando tra le stories di Instagram la foto di una pantera con l'aggiunta di un orologio. Chiaro il messaggio: sta tornando...". Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che aggiorna sulle condizioni del belga, ieri al primo allenamento sul campo della Pinetina dopo l'infortunio del 28 agosto: un primo passo verso il rientro a pieno ritmo previsto per la prossima settimana.