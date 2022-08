"Avanti Lazio, famoje 3 gol" è stato il coro della Nord (di Roma) a fine match ieri sera all'Olimpico, dove l'Inter sembra voler instaurare una tradizione che non piace per niente ai tifosi nerazzurri. Come lo scorso anno, la squadra di Inzaghi si piega tre volte sotto i colpi dei biancocelesti: "povero Samir, si è dovuto inchinare altre due volte nella ripresa. Impossibile murare le invenzioni di Luis e Pedrito" si legge sul Corriere dello Sport che nella disamina della partita di ieri sera non può non celebrare i due sopraccitati Luis Alberto e Pedro, autori di due gran gol. Non è un caso che lo spagnolo ha definito "il più bello della carriera", potendo inoltre portare a casa un altro obiettivo: il gol all'Inter, alla quale non era mai riuscito a segnare.