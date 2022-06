De Ligt in uscita dalla Juve e allora la Juve cerca un'alternativa di lusso. Lo conferma anche il Corriere dello Sport, che mette il nome di Koulibaly in pole per Allegri. Dura, però, arrivare al senegalese, e allora occhio alle altre possibilità. "Altro innesto di alta qualità, e di prospettiva, sarebbe Gleison Bremer, rivelazione dell’ultima Serie A: una pista allo stesso modo non facile da concretizzare, perché c’è l’Inter in pole position, perché costa 50 milioni e perché il brasiliano è un punto fermo del Torino. Una alternativa sempre valida è quella rappresentata da Nikola Milenkovic, da tempo nel mirino della Juve. Il contratto del serbo scade nel 2023, e quindi consentirebbe un investimento relativamente abbordabile, però, pure sul serbo c’è la concorrenza dell’Inter", si legge. Peraltro, i radar bianconeri sono da tempo puntati su Gabriel Magalhaes, centrale mancino classe ’97 dell’Arsenal.