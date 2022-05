Lewandowski via dal Bayern? Mai tanto possibile come in questa sessione di mercato. Non a caso - come spiega il Corriere dello Sport - i tedeschi hanno provato fino all'ultimo a strappare Haaland al City. Tentativo vano. Con la cessione del polacco, il Bayern, oltre a risparmiare 23 milioni per l’ingaggio dell’ultimo anno di contratto, ricaverebbe anche 35-40 milioni di cartellino (trattabili) che svanirebbero alla scadenza contrattuale nel 2023. "Tra i possibili successori, spiccano i nomi dell’ex romanista Schick (Bayer Leverkusen), dell’ex interista Lukaku (Chelsea), dell’uruguaiano Nuñez (Benfica) e del francese naturalizzato ivoriano Haller (Ajax)", si legge.