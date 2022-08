Il gol all'ultimo respiro segnato da Denzel Dumfries a Lecce ha fatto impazzire di gioia Simone Inzaghi che, tornando lucido un secondo dopo la gara vinta, ha denunciato alcune cose che non gli sono piaciute della sua prima Inter stagionale. Problemi sottolineati stamane anche dai colleghi del Corriere dello Sport, a partire dalla scarsa mira degli attaccanti: da Lukaku (autore dell'1-0 ma 2 volte incapace di firmare la doppietta personale) a Lautaro, che di testa si è divorato il 2-1 da due passi. Ad Appiano, va aggiunto, non è passato in secondo piano il fischio di Prontera che ha fermato Big Rom lanciato a rete per un fallo inesistente del Toro, ma in questo momento, più che sulle recriminazioni, Inzaghi è concentrato soprattutto sulla cattiveria sotto rete che manca ai suoi.