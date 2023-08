Torna la coppia Lautaro-Thuram in vista dell'amichevole contro l'Egnatia di domenica prossima. La coppia verrà ricomposta dopo che l'argentino è rimasto fuori dalla sfida amichevole contro il Salisburgo a titolo precauzionale. Il francese, dal canto suo, "sarà chiamato alla prima vera scossa in area di rigore, dove finora ha inciso poco e non è riuscito a lasciare il segno".