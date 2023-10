"Straordinari obbligati per Lautaro. Non che non ci sia abituato: basti pensare che la scorsa stagione ha giocato tutte le 57 gare ufficiali, entrando in corsa soltanto 12 volte. Beh, in questa ha messo insieme 9 match da titolare su 10, per 816’ giocati sui 900 possibili. E, peraltro, nell’unica volta che si è alzato dalla panchina è stato capace si segnare addirittura 4 reti in soli 27’". Il Corriere dello Sport sottolinea la costanza dell'attaccante argentino, tornato ieri ad Appiano dopo le fatiche con la nazionale e già pronto a guidare i suoi all'assalto del Torino domani pomeriggio.

Inzaghi sa di non poter rinunciare al suo capitano, anche perché Arnautovic è ancora ai box e Sanchez si rivedrà solo oggi alla Pinetina. "È l’uomo più decisivo, il capitano e il trascinatore. Ha cominciato la stagione in modo straordinario: 11 gol in 10 gare con la maglia nerazzurra - si legge -. Vero è che, martedì notte, contro il Perù, ha giocato solo 12’, ma in ogni caso Lautaro non potrà essere fresco e riposato. Significa che sarà fondamentale che, almeno in corsa, l’attaccante cileno possa dargli fiato. L’alternativa per Inzaghi è ricorrere ai centrocampisti con più propensione offensiva, vale a dire Klaassen e Sensi, tenuto contro che Mkhitaryan è più importante in mediana".