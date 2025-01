Thuram sta bene, è pienamente recuperato e domenica a Venezia farà coppia di nuovo con Lautaro. Come scrive oggi il Corsport, i due sono pronti a tornare in campo assieme, dopo che il francese ha smaltito il fastidio muscolare patito a Riad e ieri è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo

Toccherà alla Thu-La provare a far ripartire l'Inter dopo la frenata in Supercoppa: non vanno in gol nella stessa partita da inizio maggio 2024 nel pokerissimo di Frosinone. "Di certo l’argentino, così come il resto dei compagni, sbarcherà a Venezia con la rabbia che si porta dietro da Riad per via della rimonta subita dal Milan, che tra le altre cose ha annacquato anche la gioia per il gol del momentaneo 1-0 - si legge -. L’ultima rete Lautaro l’ha siglata contro i cugini lunedì scorso, ma in campionato aveva già fatto male ai lagunari, puniti all’andata a San Siro proprio da una sua stoccata decisiva al termine di un match a dir poco spigoloso. In Arabia, Lautaro aveva ammesso di essere costretto ad affrontare uno dei momenti peggiori della carriera, non riuscendo a carburare dopo le fatiche della scorsa stagione culminate nella conquista della Coppa America. A Venezia punterà a dimostrare che una sorta di continuità sta comunque tornando, dopo aver fatto male al Milan e anche al Cagliari in Serie A nell’ultimo impegno del 2024".