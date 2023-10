Come racconta oggi il Corriere dello Sport, si allunga la lista dei centravanti top che si sono dovuti arrendere alla marcatura di Francesco Acerbi. L'ultimo è Lukaku, che domenica a San Siro non ha praticamente toccato palla. Prima di lui avevano fatto scena muta Giroud, Osimhen e Haaland.

Il quotidiano romano evidenzia la "seconda giovinezza" del difensore di Inzaghi, che a 35 anni sta toccando punte di prestazione mai toccate prima in carriera. E anche Spalletti non sembra voler rinunciare all'interista, nonostante la carta d'identità. Adesso Acerbi si concentra per le prossime sfide: all'orizzonte ci sono Juve e Napoli in trasferta...