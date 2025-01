La Roma fa sul serio per Davide Frattesi. E numericamente Frattesi sarebbe il sostituto perfetto per Le Fée, ieri volato in Inghilterra per firmare il contratto con il Sunderland.

Come conferma anche il Corriere dello Sport, l'obiettivo dei giallorossi è quello di riportare finalmente a casa il centrocampista dell'Inter dopo i tanti abboccamenti delle scorse sessioni di mercato. Ma occhio al Napoli. "Il ds Ghisolfi, che domenica prima del derby aveva definito Frattesi «un figlio di Roma», è andato a Milano ieri pomeriggio per varie ragioni - si legge -. Una era discutere il futuro di Saelemaekers. Ma in molti hanno notato che il dirigente, una volta sbarcato, sia salito a bordo di un’auto in compagnia di uno dei collaboratori di Giuseppe Riso, procuratore di Frattesi e anche di Bryan Cristante".

Cristante, nelle idee di Ghisolfi, servirebbe per abbassare il cash da 45 milioni preteso dall'Inter. Una parziale contropartita che tornerebbe utile alla Roma anche in chiave plusvalenza. E allora - secondo il quotidiano romano - siamo all’inizio di un discorso tra le società, con il procuratore che media tra le varie esigenze, ma non è impossibile arrivare a dama se Roma e Inter si troveranno sulle cifre.