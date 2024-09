Jonathan David sarà senza dubbio uno degli uomini mercato per i prossimi mesi, considerando che non ha rinnovato con il Lille il suo contratto in scadenza a giugno 2025. Parliamo di un attaccante potente, veloce e con discreto fiuto per il gol, classe 2000.

Il suo nome è stato accostato spesso all'Inter, ma oggi il Corriere dello Sport lo associa alla Juventus. Secondo il quotidiano romano, fiutando l’occasione, Giuntoli non ha soltanto drizzato le antenne, ma si è già mosso sotto traccia per riallacciare i contatti con l’entourage del ragazzo. Il motivo? Vlahovic potrebbe lasciare Torino: il suo contatto sta diventando talmente ingombrante per i fragili equilibri economici della Signora da indurre i dirigenti della Continassa a una serie di riflessioni.

David si accontenterebbe di 3 milioni a stagione: un quarto di quanto percepisce il serbo. Va detto che, in stagioni da 70-80 partite l’anno, è impensabile affidare a un solo titolare il peso di un intero reparto e - si legge - Thiago l’anno prossimo potrebbe aver bisogno di un rinforzo (intanto testerà Milik) anche se Vlahovic dovesse trovare un accordo più sostenibile con la Juve.