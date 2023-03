La firma di André Onana sulla qualificazione dell'Inter ai quarti di Champions League. "Decisivo all’andata, almeno quanto lo stesso Lukaku, para tutto quel poco o tanto che c’è da parare anche in territorio straniero, spargendo davanti alla sua porta calma e sicurezza come i superstiziosi spargevano il sale - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Pure a Porto c’è la celebrazione della parata miracolosa, proprio nel finalissimo, al 95’, con deviazione sul palo. Serata strana e definitiva: il portiere con la fama da pazzoide che invece diventa monolite di ghiaccio , neanche avesse rubato freddezza al suo mitologico compagno di banco Handanovic.

Non siamo tanto abituati a parlare di portieri, a celebrare portieri, a mettere in copertina portieri, ma questi ottavi di Champions meritato uno strappo alle abitudini. Se l’Inter centra il suo bersaglio, deve fare almeno un bustino in portineria a Onana. Non è segno di debolezza, non diminuisce nulla: il portiere fa parte della squadra, se la squadra c’è deve avere un bel portiere. L’Inter ce l’ha".