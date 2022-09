"Simone è stato più convincente di Nasser Al Khelaifi, il presidente del Psg che, di persona il giorno del sorteggio di Champions a Istanbul e al telefono fino a mercoledì notte, ha provato a capire con Zhang se ci fosse un modo per avere Skriniar. Il numero uno di viale della Liberazione però aveva dato la sua parola all'allenatore, gli aveva promesso che non avrebbe fatto partire lo slovacco, e l'ha mantenuta". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, sottolineando la resistenza nerazzurra alle offerte dei parigini per il numero 37. "A differenza di Juventus e Napoli, non ha venduto nessuno dei suoi top player e ha già dato il via libera per portare avanti i discorsi relativi ai rinnovi di contratto di Skriniar e De Vrij, le due priorità di Marotta, Ausilio e Baccin. L'Inter ha perso Perisic, probabilmente l'unico che non doveva partire perché garantiva sempre l'uno contro uno e la superiorità numerica, ma ha fatto il possibile per convincerlo a restare. Il presidente non ha potuto investire nell'acquisto dei cartellini e ha puntato su prestiti o parametri zero, ma si è fidato dei suoi dirigenti e dell'allenatore".