Ausilio è tornato da Londra dopo aver chiesto esplicitamente il prestito-bis di Lukaku e quello di Koulibaly. Il Chelsea ha preso tempo, com'è normale che sia in questa fase embrionale del calciomercato. "La strategia nerazzurra prevede di ottenere la preferenza dei due giocatori, in modo poi da avere elementi sufficienti per forzare la mano al Chelsea - spiega il Corriere dello Sport -. Per quanto riguarda Big Rom, il problema non si pone nemmeno. Koulibaly, invece, va convinto.

E, infatti, tra i suoi incontri inglese, Ausilio ha visto pure Ramadani, l’agente del difensore. Esiste la disponibilità a prendere in considerazione un ritorno in Italia, ma c’è perplessità sul prestito. Un altro nodo è l’ingaggio, visto che l’ex-Napoli non beneficerebbe del decreto crescita. Significa che i Blues dovrebbero contribuire, oppure che lo stesso KK rinunci a qualcosa. Sullo sfondo resta Onana: argomento non trattato con il Chelsea, ma che potrebbe diventare l’ago della bilancia".